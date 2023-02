Elodie, il brano sanremese Due è certificato disco d’oro (Di martedì 28 febbraio 2023) Due, singolo con il quale Elodie ha partecipato al Festival di Sanremo 2023, ottiene la certificazione disco d’oro Due, singolo con il quale Elodie ha partecipato alla 73° edizione del Festival della canzone italiana, ottiene la certificazione disco d’oro. Contenuto all’interno del nuovo album Ok. Respira, fuori da venerdì 10 febbraio, il brano ha subito conquistato nella prima settimana i primi posti della classifica dell’airplay, e a oggi ha totalizzato oltre 12 milioni di stream, posizionandosi in Top 10 su Spotify e Apple Music. Disponibile dal 20 febbraio la sua docu-serie Sento ancora la vertigine, una produzione Grøenlandia in collaborazione con Prime Video. Elodie il 12 maggio sarà protagonista del suo primo live show, prodotto da Vivo ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Due, singolo con il qualeha partecipato al Festival di Sanremo 2023, ottiene la certificazioneDue, singolo con il qualeha partecipato alla 73° edizione del Festival della canzone italiana, ottiene la certificazione. Contenuto all’interno del nuovo album Ok. Respira, fuori da venerdì 10 febbraio, ilha subito conquistato nella prima settimana i primi posti della classifica dell’airplay, e a oggi ha totalizzato oltre 12 milioni di stream, posizionandosi in Top 10 su Spotify e Apple Music. Disponibile dal 20 febbraio la sua docu-serie Sento ancora la vertigine, una produzione Grøenlandia in collaborazione con Prime Video.il 12 maggio sarà protagonista del suo primo live show, prodotto da Vivo ...

