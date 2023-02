Elly Schlein | squadra con il 50% di donne Idea Nardella presidente del partito

(Di martedì 28 febbraio 2023) Fifty-fifty. Anzi, otto e otto, se i componenti della segreteria restassero 16 come nella gestione Letta. Se per avere certezze sulla forma che prenderà il ?nuovo Pd? di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Cominciano le bufale della destra su Elly Schlein. Italo Bocchino dice bugie perchè Elly Schlein ha frequentato nor… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - SusannaCeccardi : Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si… - LorenzanoDR : RT @ultimora_pol: Polemiche sul web per un vecchio tweet di Elly #Schlein contro Enrico #Letta: “Se fanno premier Enrico Letta,con tutti i… - La7tv : #dimartedi 'Non ci hanno visto arrivare' -

Da domenica c'è una parte del Partito democratico che si spertica in complimenti e in salamelecchi nei confronti di, che in rimonta (ma senza il voto degli iscritti al Pd) ha superato Stefano Bonaccini. Ma mentre scema l'ebbrezza della vittoria, mentre si esaurisce l'effetto dei festeggiamenti, il web ..."Anche questa volta, non ci hanno visto arrivare". Sono state queste le prime parole dinell'accettare la vittoria che pochi minuti prima il suo concorrente alle primarie del PD, Stefano Bonaccini, le aveva "concesso" (e invece, contro il linguaggio del politichese scorretto,...Fifty - fifty. Anzi, otto e otto, se i componenti della segreteria restassero 16 come nella gestione Letta. Se per avere certezze sulla forma che prenderà il 'nuovo Pd' dibisognerà aspettare con ogni probabilità fino al 12 marzo (quando la rinnovata assemblea nazionale dem le attaccherà ufficialmente al bavero i galloni di segretario, pardon, di Segretaria)...

La sorpresa dell’elezione di Elly Schlein al vertice del Pd porta con sé soprattutto un pregio: è un primo elemento di chiarezza. Il cosiddetto “popolo dei gazebo” ha sancito (pur con i limiti dei ...L’elezione di Elly Schlein a segretario del Partito democratico è un fatto nuovo e per certi versi entusiasmante, ma non è una buona notizia né per il Pd né per l’Italia né per l’Ucraina. L’operazione ...