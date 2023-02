Elly Schlein ribalta il voto? Ecco perché a far festa sono i renziani (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi è? Anzi, chi sarà Elly Schlein? Non è stata una sorpresa, diciamolo. La sua vittoria era nell'aria, poiché la trentasettenne dava l'idea di una primavera a poco prezzo. Dipinta e sventolata dai disperati della sinistra, dominanti su giornali e tivù, come un biglietto della lotteria trovato per strada, un fiore spuntato tra le rovine del Pci-ecc-Pd, unica chance di non essere seppelliti dal centrodestra. Hanno perso i circoli, hanno perso idem. I tesserati del Pd non rappresentano più gli elettori reali o potenziali della sinistra. Essi infatti avevano assegnato un predominio nettissimo a Stefano Bonaccini, invece dai gazebo è uscito un altro verdetto: la Schlein ha prevalso con oltre il 53% dei consensi, come ammesso ieri sera dallo stesso Bonaccini. Stufi dei macilenti residuati esperti solo in sconfitte elettorali (dal 2006, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi è? Anzi, chi sarà? Non è stata una sorpresa, diciamolo. La sua vittoria era nell'aria, poiché la trentasettenne dava l'idea di una primavera a poco prezzo. Dipinta e sventolata dai disperati della sinistra, dominanti su giornali e tivù, come un biglietto della lotteria trovato per strada, un fiore spuntato tra le rovine del Pci-ecc-Pd, unica chance di non essere seppelliti dal centrodestra. Hanno perso i circoli, hanno perso idem. I tesserati del Pd non rappresentano più gli elettori reali o potenziali della sinistra. Essi infatti avevano assegnato un predominio nettissimo a Stefano Bonaccini, invece dai gazebo è uscito un altro verdetto: laha prevalso con oltre il 53% dei consensi, come ammesso ieri sera dallo stesso Bonaccini. Stufi dei macilenti residuati esperti solo in sconfitte elettorali (dal 2006, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - Anne4175 : RT @ilCoperchio: Italia. PD. Elezione di Elly Schlein come Segretaria. Le donne del Partito tesserate da vent'anni, ci sono rimaste di m… - giulia_romana2 : @chiaragribaudo @ellyesse @pdnetwork @Giulia_B @camillalaureti1 @ZanAlessandro Me lo auguro x noi e x il PD,io sono… -