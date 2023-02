Elly Schlein, la Ragazza Ricca che si appassiona ai problemi della società pasciuta di massa (Di martedì 28 febbraio 2023) Se permettete parliamo di Ragazze Ricche. No, non di me – cioè, non subito. Parliamo del fatto che il Pd ha una nuova segretaria (dovremo smetterla col riempimento automatico «ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati»), e che quella segretaria è innanzitutto una Ragazza Ricca. Prima che arrivino i non comprenditori di testo e tono (l’unica vera maggioranza stabile in questo povero secolo), e mi ammazzino di noia dicendo «ha 37 anni, non è una Ragazza, solo in Italia sei Ragazza in eternoooo», esplicitiamo le citazioni (cosa mi costringete a fare, santiddio). No, la Ragazza Ricca non è il femminile di Anson Hunter, il ragazzo ricco del racconto di Scott Fitzgerald. Cioè, può esserlo: Anson Hunter aveva il complesso di superiorità dei nati ricchi, e in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) Se permettete parliamo di Ragazze Ricche. No, non di me – cioè, non subito. Parliamo del fatto che il Pd ha una nuova segretaria (dovremo smetterla col riempimento automatico «ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati»), e che quella segretaria è innanzitutto una. Prima che arrivino i non comprenditori di testo e tono (l’unica vera maggioranza stabile in questo povero secolo), e mi ammazzino di noia dicendo «ha 37 anni, non è una, solo in Italia seiin eternoooo», esplicitiamo le citazioni (cosa mi costringete a fare, santiddio). No, lanon è il femminile di Anson Hunter, il ragazzo ricco del racconto di Scott Fitzgerald. Cioè, può esserlo: Anson Hunter aveva il complesso di superiorità dei nati ricchi, e in ...

