Elly Schlein farà crescere il Pd | con Bonaccini si sarebbe raggiunto il punto di non ritorno

di Maurizio Contigiani Stefano Bonaccini non poteva essere eletto perché personaggio non compatibile con l'operazione riesumazione salma Pd. Un ex renziano, una parte di quell'establishment che avrebbe portato i Dem verso il punto di non ritorno. Schlein è donna, paladina delle comunità omosessuali, nell'opinione pubblica la conoscono in pochi e questo è un bene, perché le permette ancora di proclamarsi un po' più a sinistra di quanto ci si potrebbe aspettare da un qualsiasi altro dirigente di un partito annacquato in un brodo politico senza identità e dignità. Già questo potrebbe bastare per far crescere i sondaggi e probabilmente l'effetto desiderato arriverà fino alle Elezioni Europee. Il Pd crescerà, se non altro per la fame di sinistra che "pervade" quel popolo che in fondo di sinistra non è.

