Elly Schlein è più Kamala Harris che Ocasio-Cortes E la cosa non è di buon auspicio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Qualcuno ama parlarne come dell’Alexandria-Cortez italiana. Ma siamo sicuri che questo paragone calzi effettivamente ad? “La-Cortez è furba. Ed aveva fame.non so se sia così furba, ma sicuramente non ha mai avuto fame. È quindi ben più pericolosa in termini woke”, ha detto a Panorama.it Luigi Curini, docente di Scienza politica all’Università di Milano. Effettivamente le differenze non sono di poco conto. L’attuale deputata americana ha realmente un passato segnato da problemi economici e, quando esplose elettoralmente nel 2018, ciò avvenne sulla scia di Bernie Sanders: uno che, comunque la si pensi delle sue proposte politiche, la realtà operaia di Stati come il Michigan e la Pennsylvania la conosce davvero. Poi certo: la-Cortez col tempo si ...