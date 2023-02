Elly Schlein, chi è la fidanzata segreta (Di martedì 28 febbraio 2023) La prima donna segretaria del Pd è anche la prima donna dichiaratamente bisessuale a capo di un partito italiano. Elly Schlein aveva fatto pubblicamente coming out nel 2020 durante una puntata del programma L’assedio di Daria Bignardi: «Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Ma chi è la sua attuale fidanzata? Andiamo a curiosare nella vita privata di Elly Schlein. Leggi anche l’articolo —> Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni sommerso dalle critiche Era il febbraio del 2020. Nonostante ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) La prima donnaria del Pd è anche la prima donna dichiaratamente bisessuale a capo di un partito italiano.aveva fatto pubblicamente coming out nel 2020 durante una puntata del programma L’assedio di Daria Bignardi: «Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Ma chi è la sua attuale? Andiamo a curiosare nella vita privata di. Leggi anche l’articolo —> Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni sommerso dalle critiche Era il febbraio del 2020. Nonostante ...

