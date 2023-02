Elly Schlein | cambia la segreteria del Pd | ecco i napoletani in corsa per un incarico

(Di martedì 28 febbraio 2023) «Io non ho promesso nulla», ha sempre chiarito la neo segretaria durante la campagna elettorale riferendosi ai futuri incarichi di partito ma è chiaro come il suo Pd sarà...

GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - DinoBovicelli1 : RT @LucioMalan: Repubblica celebra Elly Schlein che, "solo" 11 anni dopo @GiorgiaMeloni, é leader di un grande partito. Ma Giorgia dopo 20… - StefaniaCarini : 'Qui ci si annoia, serve una scossa, qualcosa di diverso. Serve un po' di caos' - Elly Schlein, una millennial che…

L'innegabile carica di novità connessa all'elezione dia segretaria politica del Partito democratico è stata sottolineata e analizzata già nella notte tra domenica e ieri, man mano che lo spoglio delle schede delle primarie definiva i ...Seappena eletta segretaria ha detto che il 'suo' PD rappresenterà un 'bel problema' per il Governo, non si può dire che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non se lo aspettasse. '...- Le parole dell'ex ministro dell'Istruzione che ieri ha lasciato il partito democratico dopo l'elezione dia ...

Dopo anni in cui il Partito democratico è stato un opaco contenitore governista, la vittoria di Elly Schlein dà la Nazareno un profilo ideologico netto. Forse rende il partito più simile ai suoi ...Uniti si vince. Sì, ma poi bisogna governare, cosa non facile, impossibile da improvvisare. La vittoria di Elly Schlein, realisticamente non prevedibile sulla base di un confronto serio e ponderato co ...