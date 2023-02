Elly Schlein, botta e risposta Bocchino-Gruber: “Non ha mai lavorato”. “Da ex deputato non puoi dire che fare politica è non lavorare, no?” (Di martedì 28 febbraio 2023) botta e risposta a La7 tra Italo Bocchino e Lilli Gruber. Ospite di Otto e Mezzo, l’ex politico ha commentato la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, definendola una “buona notizia” per la destra. “La prima buona notizia è che è stata eletta una donna sulla scia anche, da parte del voto popolare, della decisione della destra di darsi una leader donna. La seconda buona notizia è che è giovane. La terza buona notizia è che farà bene al centrodestra dal punto di vista elettorale perché la Schlein pone in una situazione molto complicata il partito democratico – spiega – I primi tre obiettivi che si è data sono stati occuparsi di poveri, di scuola pubblica e lavoratori. E su questo dobbiamo vederla all’opera: i poveri credo non li abbia conosciuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)a La7 tra Italoe Lilli. Ospite di Otto e Mezzo, l’ex politico ha commentato la vittoria dialle primarie del Pd, definendola una “buona notizia” per la destra. “La prima buona notizia è che è stata eletta una donna sulla scia anche, da parte del voto popolare, della decisione della destra di darsi una leader donna. La seconda buona notizia è che è giovane. La terza buona notizia è che farà bene al centrodestra dal punto di vista elettorale perché lapone in una situazione molto complicata il partito democratico – spiega – I primi tre obiettivi che si è data sono stati occuparsi di poveri, di scuola pubblica eri. E su questo dobbiamo vederla all’opera: i poveri credo non li abbia conosciuti ...

