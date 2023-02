Elden Ring | annunciata l’espansione Shadow of the Erdtree

(Di martedì 28 febbraio 2023)of thedi, appena, promette “nuove avventure nelle Terre di mezzo”, con la prima concept art che mostra un albero oscuro e contorto Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciatoof the, la prima espansione per. Non è stata fornita alcuna data di uscita, ma sono stati mostrati alcuni concept art con la promessa di percorrere un “nuovo sentiero insieme” e di vivere “nuove avventure nelle Terre di mezzo”. Si trattava di un annuncio tanto atteso e che finalmente è arrivato e ha portato tanto hype nella community del GOTY del 2022.: ufficialeof the ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dif_Luigi : @Grasses_are_on @lou_fax @sabakunomaiku Sembra quasi che intrecciato all'albero ci sia una sorta di Elden Ring (tip… - 4GameHz1 : Elden Ring, il DLC è in fase di sviluppohttps:// - Dodoroch : Io stamattina su Whatsapp durante l'annuncio del DLC di Elden Ring - Macimaru_ : @tonaliana Elden Ring è stato uno dei miei giochi preferiti del 2022 se non addirittura IL GIOCO del 2022 (mio e di… - JohnnyJoestarp : @Macimaru_ Sisi ecco ho scritto non interessa però nel senso come lo vivi tu intendevo ovviamente, non parlo di seg… -

Dopo il successo ricevuto e l'annuncio della nuova espansione Shadow of the Erdtree il direttore Hidetaka Miyazaki della saga di Dark Souls e del pluripremiatoha affermato che il successo di quest'ultimo non influenzerà i piani futuri di From Software sui nuovi giochi e progetti. Intervistato da IGN dopo il recente DICE Awards il maestro Miyazaki ...L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno annunciato l'espansione 'Shadow of the Erdtree' per. Una data di rilascio non è stata annunciata . Il titolo ha ottenuto ampi consensi, vincendo il GOTY ai The Game Awards 2022 e stabilendo record di vendite digitali e fisiche . Di recente ...Alla fine l'annuncio atteso dai fan è arrivato: FromSoftware e Bandai Namco hanno svelato " Shadow of the Erdtree ", il primo DLC dedicato interamente ad. Per il momento non sappiamo ancora molto della prossima espansione del soulslike (che trovate su Amazon ), ma gli sviluppatori hanno annunciato semplicemente che " è attualmente in ...

Proprio qualche giorno fa Elden Ring ha compiuto un anno dalla sua uscita, oggi From Software tramite un post su Twitter annuncia l’ espansione attualmente in sviluppo dal nome Shadow of the Erdtree.Hidetaka Miyazaki ha dichiarato che l'enorme successo di Elden Ring non ha modificato i piani di FromSoftware per i suoi futuri giochi.