Edoardo ritratta le sue parole con Antonella VIDEO | “Non volevo dire che il nostro rapporto è finito da un mese Non è vero che…”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri sera la puntata Live del Gf Vip è stata incentrata suDonnamaria e il suo avvicinamento a Nicole Murgia (poi uscita definitivamente al televoto) che ha mandato su tutte le furieFiordelisi, scoppiata di rabbia e in lacrime durante latta. Il volto di Forum aveva confessato ad Alfonso Signorini che il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip,sbotta contro: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…”furiosa con: “Mi sono rotta il ca**o, tu capisci fischi per fiaschi. Mi sento soffocare perchè…”, clamoroso sfogo contro: “Basta con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... helenixaa : Comunque spesso Anto dice parole forti su Edoardo perchè vuole una reazione, infatti appena lui le fa due moine rit… - ycnarf0305 : @rosessmellike Ah vabbè. Come al solito Edoardo dice la sua e poi ritratta. Oriana la nominò e poi si scusò o comun… -

...sorriso funerale costanzo sifb Articolo precedente Antonella Fiordelisi crolla in lacrime per le palpatine diDonnamaria a Nicole Murgia. Lui: ''E' finita già da un mese'', poi...tutto : " Ho detto una caz*ata . Ero in crisi, stavo prendendo schiaffoni a destra e a sinistra. Non ci capivo più un caz*o. Quello che volevo dire è che il nostro rapporto è in ......ha postato sul suo profilo Instagram una tenera gallery di foto che la vedonoa casa in compagnia dei tre figlioletti maschi, i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo...

Antonella Fiordelisi crolla in lacrime, Edoardo Donnamaria ritratta ... Fanpage.it

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere. Edoardo Donnamaria è andato da lei e ha ritrattato tutto ciò che aveva sostenuto in puntata. Ad Alfonso Signorini ...Antonella Fiordelisi in lacrime per le palpatine di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia. Lui: ''E' finita già da un mese'', poi ritratta ...