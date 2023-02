Edoardo Donnamaria commenta l’eliminazione di Nicole Murgia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Gf Vip, le pagelle: Donnamaria libero e martoriato (voto 9), Spinalbese in amore (voto 3) - ElyFarella : RT @rebecca_ame: Edoardo Donnamaria ha deciso di uccidermi ??????? #donnalisi - iamlori15 : RT @rebecca_ame: Edoardo Donnamaria ha deciso di uccidermi ??????? #donnalisi - EremitaStefano : @scugnizzo1970 @GrandeFratello edoardo incantava e benedetta gargari di SKARM NON SONO ANTONELLA FIORDELISI E EDOA… - justdonnalisi : RT @rebecca_ame: Edoardo Donnamaria ha deciso di uccidermi ??????? #donnalisi -

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione dal gioco di Nicole Murgia . Un'uscita di scena che ha spiazzato gli Spartani e, in particolar modo,che, dopo essere stato smascherato in diretta , ci ha tenuto a ribadire la sua posizione nei confronti della concorrente romana.in lacrime al Gf Vip Cosa è ...Dopo il "Van - gate" , sono finiti in nomination ben 7 "vipponi": Antonella Fiordelisi,, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli edTavassi. Chi si ...

Edoardo Donnamaria in crisi dopo la puntata del GF Vip: Mi dispiace per Antonella Fanpage.it

"Grande Fratello Vip", lo sfogo di Antonella contro Edoardo TGCOM

La crisi di Edoardo Donnamaria e il supporto degli inquilini - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il supporto degli Spartani per Edoardo Donnamaria - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Lo sconforto di Edoardo Donnamaria - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

"Ti spiego perché ho detto che eravamo in crisi", Edoardo Donnamaria vuota il sacco con Antonella Fiordelisi: la spiegazione al GF Vip.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...