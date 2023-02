Edge | il ritiro definitivo dalle scene WWE si avvicina sempre più

(Di martedì 28 febbraio 2023) Grande vittoria del duo-Beth Phoenix nel match tag team misto contro Finn Bálor e Rhea Ripley durante l’evento dedicato a Elimination Chamber andato in scena a Montreal, Canada. Ovvero la patria del lottatore che ha segnato un’epoca in WWE vincendo tanti titoli individuali e di squadra, soprattutto nella stable con Christian. Quasi un anno fa, il canadese aveva dichiarato che ad agosto 2023 si sarebbe ritirato definitivamentedel wrestling: quella data sipiù e cresce l’attesa di tutti gli appassionati. Agosto 2023 si: cosa farà? (Credit foto – pagina Facebook della Superstar WWE)La data sipiù. La deadline annunciata proprio dal lottatore nella puntata del 22 agosto ...

Storia di untardivo ma strategico Già nel 2017, Microsoft aveva rilasciato Microsoft, dando inizio alla scomparsa definitiva del browser Windows più vecchio che tutti gli utenti ...... il loro batterista aveva annunciato il. Convocarono alcuni giornalisti, diramarono un ... Certo, non si contano le uscite a due di Bono e The; ne abbiamo viste tante, e anche nelle ultime ...A tale scopo, tutti i dati generati dalle telecamere vengono inseriti nei computer. Algoritmi ... Il parcheggio a guida autonoma con servizio die riconsegna auto nel garage P6 dell'...

Edge conferma di volersi ritirare dal wrestling in Canada The Shield Of Wrestling

Dopo aver lasciato anni fa i ring della WWE, lo storico partner della Rated R Superstar riapre ad un possibile ritorno per un ultimo match ...Edge è tornato a lottare sul ring nel 2020, a distanza di nove anni dal primo ritiro causato da un grave infortunio al collo. Dal suo rientro alla Royal Rumble di quell'anno a oggi, la Rated R Superst ...