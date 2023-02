Ederson e quel ruolo da trequartista che penalizza sia lui che l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Le difficoltà dialnell’intraprendere unmolto più dinamico, rispetto alle sue caratteristiche principali Ciò che doveva sembrare l’inizio di una seconda parte di stagione tra continuità e crescita,la dipare essere statica: sufficiente come si era visto ad inizio stagione, ma al di sotto delle aspettative causa di un riadattamento tattico che l‘Atalanta, per ottenere il meglio da lui, non ha bisogno. Per quanto non abbia raggiunto il cosiddetto salto di qualità, dall’altra parte il giocatore brasiliano ha giocato il 62% dei match (21 disputati in campionato con la Dea) sulla trequarti: in undove risulta macchinoso, statico dove a fatica riesce ad imporsi. Contro il Milan è stato uno dei peggiori in campo dove ha fatto grande fatica ...