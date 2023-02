“Ecco quando finisce il GF Vip 7” L’annuncio di Signorini che rattrista il pubblico

Leggi su tuttivip

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le tante rivelazioni fatte nel corso dell’ultima, turbolenta, 37esima puntata del GF Vip 7, in particolare una ha fatto tremare i concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà e i telespettatori. Come faranno fandom come i folli Donnalisi, una volta finita l’edizione? Alfonsoha rivelato la data della Finale. Ci siamo e in questo caso per davvero. Mancano pochissime settimane alla conclusione di una edizione seguita quanto discussa sin dal momento del suo esordio. Dallo scorso settembre, con il caso di Marco Bellavia, si è aperto il memorabile GF Vip 7. Eppure, per Alfonso, è già ora di guardare al futuro. GF Vip,di AlfonsoInnanzitutto sembra che Sonia Bruganelli non sarà più in ...