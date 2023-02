"Ecco la road map". Calenda accelera per il partito unico con Renzi (Di martedì 28 febbraio 2023) Il leader di Azione ha presentato una road map per arrivare al partito unico entro l'autunno: "Diamo risposte agli italiani che non si riconoscono nel populismo di destra e di sinistra" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il leader di Azione ha presentato unamap per arrivare alentro l'autunno: "Diamo risposte agli italiani che non si riconoscono nel populismo di destra e di sinistra"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @73deva73: 'Ecco la road map'. Calenda accelera per il partito unico con Renzi - - 73deva73 : 'Ecco la road map'. Calenda accelera per il partito unico con Renzi - - ftalkpodcast : Road to #BahrainGP - Ecco la nuova @AlpineF1Team guidato dal duo francese #Ocon e #Gasly. Guarda le immagini ???? - pivamarialucia : RT @Gitro77: Mentite sapendo di mentire. Ecco le 63 raccomandazioni a tagliare il sistema sanitario pubblico e a privatizzarlo che la UE ha… - TSOWrestling : Ecco cosa è successo a #WWERockford #TSOW // #TSOS -