Ecco dove finirà la statua di Diego Maradona (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il pasticcio della restituzione dell’opera all’artista Sepe, donata alla città nel 2021 e accettata in un primo momento dall’amministrazione comunale, non mancano le polemiche Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il pasticcio della restituzione dell’opera all’artista Sepe, donata alla città nel 2021 e accettata in un primo momento dall’amministrazione comunale, non mancano le polemiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Ecco come le forze russe hanno ridotto #Bakhmut, dove continuano combattimenti feroci a colpi di artiglieria. (Vide… - PediciniEu : 20,4 miliardi di euro di utili nel 2022 per l’#Eni . Un record registrato proprio nell’anno di una #guerra che fa p… - DiegoDeLucaTwit : Ecco, inizierei a scartare la Francia. Dopo lo striscione di ieri in #NantesJuventus occorre virare in un posto lo… - RESENZATRONO23 : ecco i soldi per lo stadio dove li dirottano... ahahahaha #LASTAMPACONTRO - AryElmini : RT @Elena81353537: Non devono partire dice il ministro #Piantedosi, e aggiunge che è anche una questione di educazione ricevuta... Ecco da… -