Ecco 12 consigli per mantenere una buona salute degli occhi nel 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lavisiva è essenziale per unain generale, ed è qualcosa che bisogna sempre osservare e curare. È appena iniziato un nuovo anno e con esso ogni volta ci sono nuovi progetti e propositi per ciascuno, anche se non sempre vengono rispettati; tra questi dovrebbe esserci il non trascurare la propriavisiva. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, più della metàitaliani potrebbe avere problemi alla vista. Per evitare che ciò accada, è importante prestare attenzione e individuare da subito i segnali di pericolo. Occorre tenere presente che in ogni periodo dell’anno ci sono alcuni problemi che possono causare disturbi agli. Il freddo, il vento, l’intensa esposizione ai raggi ultravioletti, la secchezza dell’aria condizionata, il cloro e persino l’uso ...