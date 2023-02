Eboli, incidente stradale tra due auto: ferite due donne (Di martedì 28 febbraio 2023) Attimi di panico nel presto pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, ad Eboli, dove due auto si sono scontrate. A causa del violento impatto – come riporta Info Cilento – sono rimaste ferite due donne, per fortuna non in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale 204 in località Santa Chiarella. Le conducenti sono state trasportate velocemente presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti del caso. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 28 febbraio 2023) Attimi di panico nel presto pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, ad, dove duesi sono scontrate. A causa del violento impatto – come riporta Info Cilento – sono rimastedue, per fortuna non in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale 204 in località Santa Chiarella. Le conducenti sono state trasportate velocemente presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti del caso. Segui ZON.IT su Google News.

