(Di martedì 28 febbraio 2023) GENOVA – . Intelligente, libertina, ambiziosa, orgogliosa, vittima innocente e donna scandalosa:, una delle protagoniste più famose della storia inglese, divenne celebre per essere stata colei che diede il via allo Scisma anglicano, alla riforma della Chiesa inglese e alla diffusione del protestantesimo attraverso il divorzio di Enrico VIII e Caterina d’Aragona. Ma andò proprio così, o quella rivoluzione – a cui Lady Boleyn diede il suo contributo determinante – prese piede anche sulla base di forze sinergiche in atto, come il braccio di ferro tra iltemporale e l’autorità papale e gli interventi di contrasto alle mire espansionistiche dei regni continentali? Tutto ciò in un contesto di instabilità della neonata monarchia Tudor, guidata inaspettatamente dal rampollo “ruota di scorta” Henry che, con l’attuale duca di ...

GENOVA - È uscito "Anna Bolena. Potere e seduzione", il nuovo libro di Cristina Penco. Intelligente, libertina, ambiziosa, orgogliosa, vittima innocente e ...