È nato Leonardo Bettella (Di martedì 28 febbraio 2023) Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Bettella è diventato papà: è nato il figlio Leonardo - Mediagol : Palermo, Bettella è diventato papà: è nato il figlio Leonardo - FabioFalsitta : RT @rubio_chef: MERDE @Viminale #Nato #Usa #Israele @pdnetwork @FratellidItalia etc etc voi e i vostri menestrelli infami @TgLa7 @Raioffici… - cantacann : @rubio_chef @Viminale @pdnetwork @FratellidItalia @TgLa7 @Raiofficialnews @Agenzia_Ansa @Adnkronos @LaPresse_news… - IVA60076793 : RT @rubio_chef: MERDE @Viminale #Nato #Usa #Israele @pdnetwork @FratellidItalia etc etc voi e i vostri menestrelli infami @TgLa7 @Raioffici… -