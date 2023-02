E’ morto lo chef Salvatore Cascino, una vita dedicata alla cucina (Di martedì 28 febbraio 2023) E’ morto lo chef Salvatore Cascino. Una vita la sua, dedicata alla cucina, riuscendo a trasmettere la sua passione a nipoti, figli e collaboratori. Sin da piccolo dietro ai fornelli, nel 1962 aveva preso le redini dell’attività avviata dal padre Francesco Paolo Cascino. Nel suo ristorante La Botte ospitò vip e celebrità come il calciatore Gianni Rivera e attori del calibro di Walter Chiari, Alberto Lupo, Wanda Osiris, ma anche personalità dello Stato come il generale Dalla Chiesa e il magistrato Paolo Borsellino. Salvatore Cascino aveva preparato il pranzo anche per Papa Giovanni Paolo II. Tutti lo conoscevano per la passione e dedizione che non risparmiava nella preparazione dei suoi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023). Unala sua,, riuscendo a trasmettere la sua passione a nipoti, figli e collaboratori. Sin da piccolo dietro ai fornelli, nel 1962 aveva preso le redini dell’attività avviata dal padre Francesco Paolo. Nel suo ristorante La Botte ospitò vip e celebrità come il calciatore Gianni Rivera e attori del calibro di Walter Chiari, Alberto Lupo, Wanda Osiris, ma anche personalità dello Stato come il generale DChiesa e il magistrato Paolo Borsellino.aveva preparato il pranzo anche per Papa Giovanni Paolo II. Tutti lo conoscevano per la passione e dedizione che non risparmiava nella preparazione dei suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilSicilia : #Articoli #Cronaca È morto lo chef Cascino: cucinò per Paolo Borsellino e Papa Giovanni Paolo II… - peppesava : RT @Ragusanews: E' morto lo chef Salvatore Cascino, cucinò per Papa Wojtyla - Ragusanews : E' morto lo chef Salvatore Cascino, cucinò per Papa Wojtyla - blogsicilia : #notizie #sicilia E' morto lo chef Salvatore Cascino, cucinò per i vip e Papa Wojtyla, 'Se ne va un pezzo di storia… - GDS_it : Lutto nel mondo della #ristorazione #siciliana: è morto a #Palermo lo chef Salvatore Cascino. Nel suo locale cenaro… -

E' morto lo chef Salvatore Cascino, cucinò per Papa Wojtyla ... è morto lo chef Salvatore Cascino, capostipite ... dopo la morte di quest'ultimo, e fu l'ideatore e ... Palermo, è morto lo chef Salvatore Cascino: inventò l'Alì Pascià e cucinò per Papa Wojtyla ... è morto lo chef Salvatore Cascino, capostipite ... dopo la morte di quest'ultimo, e fu l'ideatore e ... Brisighella, morto lo chef Tarcisio raccagni, anima del Gigiolè Il paese piange la scomparsa di Tarcisio Raccagni, chef, maestro di cucina e patron del famoso ristorante Gigiolè fino alla chiusura nel 2008. Il decesso, a 80 anni, è di mercoledì scorso, mentre oggi alle ore 15 si svolgeranno i funerali nella chiesa ... ... èSalvatore Cascino, capostipite ... dopo la morte di quest'ultimo,fu l'ideatore...... èSalvatore Cascino, capostipite ... dopo la morte di quest'ultimo,fu l'ideatore...Il paese piange la scomparsa di Tarcisio Raccagni,, maestro di cucinapatron del famoso ristorante Gigiolè fino alla chiusura nel 2008. Il decesso, a 80 anni, è di mercoledì scorso, mentre oggi alle ore 15 si svolgeranno i funerali nella chiesa ...