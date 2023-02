È morto Burny Mattinson | leggendario animatore della Disney

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Morto Burny Mattinson, leggendario animatore Disney - News24_it : Morto Burny Mattinson, leggendario animatore Disney - vivereitalia : Morto Burny Mattinson, leggendario animatore Disney - ledicoladelsud : Morto Burny Mattinson, leggendario animatore Disney - fisco24_info : Morto Burny Mattinson, leggendario animatore Disney: (Adnkronos) - Aveva il record di permanenza negli Studios. Ha… -

...e produttore statunitenseMattinson, che ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da "Gli Aristogatti" a "La spada nella roccia", da "Aladdin' a 'Il re leone' e 'Mulan', èdopo ......e produttore statunitenseMattinson, che ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da "Gli Aristogatti" a "La spada nella roccia", da "Aladdin" a "Il re leone" e "Mulan", èdopo ...Aveva 87 anni ed era il dipendente più longevo di sempre del colosso dell'animazione. Ha lavorato a decine di pellicole da Lilli e il vagabondo a Strange ...

Morto Burny Mattinson, leggendario animatore Disney Adnkronos

Aveva 87 anni. Avrebbe dovuto ricevere il premio per il 70° anniversario di servizio presso la Disney - il primo in assoluto - il prossimo 4 giugno, come ha precisato The Walt Disney Co. dando l'annun ...È scomparso all'età di 87. Era uno dei più importanti animatori della Disney. Suoi i più grandi capolavori, da Gli Aristogatti a La Bella e la Bestia ...