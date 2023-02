E il mondo scoprì il lato oscuro della Luna - Magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Cinquant'anni fa usciva l'album capolavoro dei Pink Floyd. Tuttora "The Dark Side of the Moon" è tra i vinili più venduti, anche in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Cinquant'anni fa usciva l'album capolavoro dei Pink Floyd. Tuttora "The Dark Side of the Moon" è tra i vinili più venduti, anche in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... microsoftitalia : ?? 'Prepariamo i bambini al mondo del lavoro digitale e a lavori che fino a qualche decennio fa non esistevano'. S… - worming_global : RT @Greenpeace_ITA: Greenpeace si batte da più di mezzo secolo per denunciare gli abusi ambientali e costruire un mondo verde e di pace. Co… - DarioGarelli : RT @WMFWeMakeFuture: Annunciati i primi 130 speaker del #WMF2023! Oltre 700 gli #esperti che ci raggiungeranno da tutto il mondo, tra cui p… - Anne4175 : RT @_Max_Santiago_: Si :) E peccato, come drammaticamente scoprì a sue spese ‘Andrea’ in “Incompreso”, non si potesse farlo con la famosa r… - pbrex668 : RT @IsoleGrecheCom: Balos, una delle spiagge più belle di ?????????? e del mondo. Scopri ?????????? sul nostro sito ISOLE-GRECHE: ?? -