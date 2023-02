Due italiani su 3 non pensano alla pensione

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il primo dato che emerge dall'inchiesta di Altroconsumo, per capire come si comportano i risparmiatori di fronte al problema pensionistico, è che solo 1 italiano su 3 si preoccupa della propriadal punto di vista finanziario. I restanti 2/3 confessano che non si stanno affatto preparando, nonostante sia piuttosto diffusa la consapevolezza che la propria futuranon sarà in grado di soddisfare i bisogni (lo pensa il 44% degli intervistati), o ci riuscirà solo in maniera appena sufficiente (40%). Glisono altrettanto consapevoli anche del fatto che le loro pensioni potrebbero non essere così elevate: soltanto il 20% di chi ha risposto pensa che riceverà un assegno superiore al 75% del suo ultimo stipendio: quasi il 30% pensa addirittura che non avrà una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : L’incredibile racconto di due #giornalisti italiani sul campo di battaglia ?? #Ucraina #Russia #libertà - LaVeritaWeb : Due inviati italiani sono ostaggi degli ucraini per un report tra le truppe russe, il repulisti dei corrotti rispar… - TizianaFerrario : Ancora bloccati in Ucraina dalle autorità ucraine due giornalisti italiani.Sospeso il loro visto,sospettati di coll… - valetrilly71 : RT @lvogruppo: ?? Ecco perché vi vogliono VACCINARE ??IMPERDIBILE?? Capirete cosa si nasconde dietro il vaccino e questa volta a parlare son… - balledelprete : RT @lvogruppo: ?? Ecco perché vi vogliono VACCINARE ??IMPERDIBILE?? Capirete cosa si nasconde dietro il vaccino e questa volta a parlare son… -

... ma lo è ancora di più per gli oltre 2 milioni diche convivono con una malattia rara. ... Questa infusione viene somministrata ogni una osettimane in una struttura ospedaliera, con una ...... dal primo avvistamento del barcone, partito da Smirne a metà settimana, effettuato da un aereo dell'agenzia Frontex, fino all'intervento dei mezzi di soccorsovedette della Guardia di ...Nord e Sud sonocontenitori, al cui interno convivono differenze culturali, politiche, ... Non capirono e non fecero glima istillarono nelle loro menti il DNA di una inferiorità che ancora ...

Due italiani su 3 non pensano alla pensione Entilocali-online

Le moto e gli scooter elettrici del marchio cinese Tromox arriveranno in Italia grazie a Five, una azienda bolognese che si occupa dell'importazione e della commercializzazione di veicoli ad emissioni ...(Adnkronos) - Il primo dato che emerge dall’inchiesta di Altroconsumo, per capire come si comportano i risparmiatori di fronte al problema pensionistico, è che solo 1 italiano su 3 si preoccupa della ...