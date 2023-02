Ducati SBK | l’inizio non mente | Borgo Panigale è il team da battere

(Di martedì 28 febbraio 2023) Sempre in Top 3 nei test andati in scena a Phillip Island per lache tenterà di confermarsi in SBK dopo la grande vittoria ottenuta nella passata stagione. Il prossimo campionato di Superbike vedrà Yamaha e Kawasaki inseguire il campione del mondo Alvaro Bautista, ma il loro intento non sarà semplice da mettere in atto. Il feeling tra i centauri e le nuove moto (V4 R) è sembrato essere molto solido e la certezza è arrivata dalla prima tappa di questo Mondiale che è partito proprio dall’Australia: Alvaro Bautista ha fatto il pieno vincendo a ripetizione.SBK: le parole del campione del mondo Alvaro Bautista (Credit foto – Aruba.it Racing)Gara 1, Superpole e Gara 2. Tutte a firma del campione del mondo iberico suSBK. Alvaro Bautista ha impattato alla grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BroginiAlessio : Bella roba la #Ducati ???? #Bautista ???? fa la prima tripletta dell'anno a Phillip Island con gli avversari (compagno… - MagazineDdg : Primo round del mondiale Superbike 2023 e primi verdetti, con Ducati e Bautista che dominano, mentre Rea e Razgatli… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Dopo sette stagioni e due titoli di campione italiano, Davide Stirpe conclude il suo matrimonio con MV Agusta: correrà con… - pavanello_piero : - gponedotcom : Dopo sette stagioni e due titoli di campione italiano, Davide Stirpe conclude il suo matrimonio con MV Agusta: corr… -

... il commentatore tecnico di Sky Mauro Sanchini (che è stato centauro in SuperSport etra il ... Quasi tutti i temi relativi alla stagione che verrà sono legati allo strapotere, che si ......pista il campione del mondo in carica Alvaro Bautista e l'italiano Michael Ruben Rinaldi per la, mentre in SSP correrà Niccolò Bulega. 'Con la sponsorizzazione del team Aruba.it Racing -, ...

Superbike Phillip Island: Bautista sprint reale, Ducati altro pianeta Corse di Moto

Top & Flop SBK Australia: Phillip Island si tinge di Rosso Ducati, che weekend! Tuttosport

Superbike già ai piedi di Ducati e Bautista: ecco come hanno fatto la differenza La Gazzetta dello Sport

Fotogallery SBK | Ducati e Bautista incantano Phillip Island Motorsport.com - IT

Phillip Island, Gara2: Ducati, Rinaldi, Locatelli e Bassani: l'Italia della SBK GPOne.com

Il Campionato del Mondo Superbike 2023 torna subito in pista questo fine settimana. A ospitare il circus delle derivate di serie sarà il Circuito di Mandalika, Indonesia, per il secondo appuntamento d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...