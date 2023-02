Droni ucraini sulle città russe, uno cade vicino Mosca. Altri tre abbattuti (Di martedì 28 febbraio 2023) Un drone si e’ schiantato questo ad un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca, nei pressi di un impianto di compressione del gas. Lo hanno annunciato le autorita’ russe, che hanno affermato di aver abbattuto Altri tre Droni in diverse parti del Paese. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti con Droni in territorio russo, anche se e’ la prima volta che si verificano nella regione della capitale. Il governatore della regione, Andrey Vorobiov, ha dichiarato che il drone si e’ schiantato vicino alla citta’ di Gubastovo. “Non ci sono ne’ vittime ne’ danni”, ha scritto Vorobyov su Telegram. “L’obiettivo era probabilmente un’infrastruttura civile”, ha aggiunto, spiegando che i servizi di sicurezza e “altre autorita’ competenti stanno indagando” sull’accaduto. Le autorita’ ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Un drone si e’ schiantato questo ad un centinaio di chilometri a sud-est di, nei pressi di un impianto di compressione del gas. Lo hanno annunciato le autorita’, che hanno affermato di aver abbattutotrein diverse parti del Paese. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti conin territorio russo, anche se e’ la prima volta che si verificano nella regione della capitale. Il governatore della regione, Andrey Vorobiov, ha dichiarato che il drone si e’ schiantatoalla citta’ di Gubastovo. “Non ci sono ne’ vittime ne’ danni”, ha scritto Vorobyov su Telegram. “L’obiettivo era probabilmente un’infrastruttura civile”, ha aggiunto, spiegando che i servizi di sicurezza e “altre autorita’ competenti stanno indagando” sull’accaduto. Le autorita’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsBattaglie : Questa notte gli ucraini hanno sferrato un attacco con numerosi droni vs obiettivi russi a centinaia di km dal fron… - MinnilluGRATIS : RT @Avvenire_Nei: Abbattuti droni «ucraini» in Russia. Putin: rischio sabotaggi - carenuolcher : @guiodic @Schmit_Henri Nessuno qui parla di bombardare Mosca. Se x questo droni son stati abbattuti a 70 km(non 100… - GPTurchi : RT @elisamariastel1: I droni ucraini nel sud della Federazione Russa hanno perso il controllo, uno è caduto in campo, l'altro, deviando dal… - Violetta_2021 : RT @elisamariastel1: I droni ucraini nel sud della Federazione Russa hanno perso il controllo, uno è caduto in campo, l'altro, deviando dal… -