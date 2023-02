Droni sulle città russe: velivolo abbattuti anche vicino a Mosca. Putin: “Kiev utilizza metodi terroristici” (Di martedì 28 febbraio 2023) Diverse città russe oggi sono state raggiunte da Droni, arrivati fino a 100 chilometri da Mosca. Lo hanno dichiarato le autorità russe, dopo la chiusura per un’ora dello spazio aereo intorno a San Pietroburgo, a causa di un oggetto volante non identificato. Secondo il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobjev, uno dei Droni è caduto vicino al villaggio di Gubastovo, con l’obiettivo di colpire “un’infrastruttura civile”. Il luogo dello schianto, a poco più di 100 chilometri dalla capitale, è a un centinaio di metri da una stazione di compressione del gas di proprietà di Gazprom. Secondo Vorobjev, non si sono registrati danni. In precedenza, il ministero della Difesa russo ha annunciato l’abbattimento di due Droni ucraini ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Diverseoggi sono state raggiunte da, arrivati fino a 100 chilometri da. Lo hanno dichiarato le autorità, dopo la chiusura per un’ora dello spazio aereo intorno a San Pietroburgo, a causa di un oggetto volante non identificato. Secondo il governatore della regione di, Andrei Vorobjev, uno deiè cadutoal villaggio di Gubastovo, con l’obiettivo di colpire “un’infrastruttura civile”. Il luogo dello schianto, a poco più di 100 chilometri dalla capitale, è a un centinaio di metri da una stazione di compressione del gas di proprietà di Gazprom. Secondo Vorobjev, non si sono registrati danni. In precedenza, il ministero della Difesa russo ha annunciato l’abbattimento di dueucraini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. Un drone precipita a 100 km da Mosca. Oggetto non identifica… - Flavr7 : RT @agambella: Sia le forze ucraine che quelle russe hanno intensificato gli attacchi con droni. Ieri sera sortita ucraina sulle regioni ru… - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. Un drone precipita a 100 km da Mosca. Oggetto non identificato nei… - colorful_spirit : sta succedendo un macello #ufo #droni #russia - ItalyNowadays : Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. #Mondo -