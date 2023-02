Droni abbattuti su diverse città russe, la furia di Putin: «Vigiliamo contro la feccia neonazista» (Di martedì 28 febbraio 2023) I servizi di sicurezza interni russi (Fsb) devono essere vigili per sventare i tentativi della «feccia» che cerca di provocare divisioni interne usando le armi «del separatismo, del nazionalismo, del neonazismo e della xenofobia». Questa la reazione del presidente russo Vladimir Putin dopo che questa mattina alcuni Droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo. Putin ha avvertito i vertici di sicurezza che i pericoli derivanti da questi fenomeni stanno aumentando e ha chiesto all’Fsb di sorvegliare il confine ucraino per sventare eventuali nuove azioni di sabotaggio. Oggi il ministero della Difesa russo ha detto che due Droni ucraini sono stati neutralizzati la notte scorsa mentre erano diretti contro alcune infrastrutture civili nella regione di Krasnodar, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) I servizi di sicurezza interni russi (Fsb) devono essere vigili per sventare i tentativi della «» che cerca di provocare divisioni interne usando le armi «del separatismo, del nazionalismo, del neonazismo e della xenofobia». Questa la reazione del presidente russo Vladimirdopo che questa mattina alcuniucraini sono statisul territorio russo.ha avvertito i vertici di sicurezza che i pericoli derivanti da questi fenomeni stanno aumentando e ha chiesto all’Fsb di sorvegliare il confine ucraino per sventare eventuali nuove azioni di sabotaggio. Oggi il ministero della Difesa russo ha detto che dueucraini sono stati neutralizzati la notte scorsa mentre erano direttialcune infrastrutture civili nella regione di Krasnodar, ...

