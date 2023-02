Dove vedere l’ATP Santiago 2023 in televisione e in streaming (Di martedì 28 febbraio 2023) Fino a domenica 5 marzo si disputerà l’ATP 250 di Santiago, ultimo torneo dello swing sudamericano dopo i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. A guidare il seeding è Lorenzo Musetti, determinato a riscattare le prove opache fornite in Argentina e Brasile. I favori del pronostico sono tutti dalla sua parte, ma stavolta dovrà dimostrare di valere l’attuale 18esima posizione del ranking ATP. Insieme a Musetti ci sono anche altri tre tennisti azzurri: Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Riccardo Bonadio, reduce dal suo primo successo ATP all’età di 29 anni. Di seguito le informazioni su come e . Dove vedere l’ATP Santiago in TV l’ATP 250 di Santiago in programma da lunedì 27 a domenica 5 marzo sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis, canale 64 del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Fino a domenica 5 marzo si disputerà250 di, ultimo torneo dello swing sudamericano dopo i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. A guidare il seeding è Lorenzo Musetti, determinato a riscattare le prove opache fornite in Argentina e Brasile. I favori del pronostico sono tutti dalla sua parte, ma stavolta dovrà dimostrare di valere l’attuale 18esima posizione del ranking ATP. Insieme a Musetti ci sono anche altri tre tennisti azzurri: Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Riccardo Bonadio, reduce dal suo primo successo ATP all’età di 29 anni. Di seguito le informazioni su come e .in TV250 diin programma da lunedì 27 a domenica 5 marzo sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis, canale 64 del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Yellowstone 5, dove vedere la quinta stagione e quanti episodi avrà la serie - Marcozanni86 : Sarebbe rivelatore per costoro vedere i dati aggregati europei, dove in #Germania (con buona pace dei verdi al gove… - Vincenz72257095 : RT @gicarestik2: PERCHÈ NON AVETE FATTO VEDERE QUESTO VIDEO DOVE MICOL DICE “ SE FANNO USCIRE ALTRO IO ME NE VADO “ #Gfvip #nikiters #donna… - Edy28314928 : @miportialmare Cioè dove scriviamo? Ragazze qualcuno prenda in mano le fila e decidiamo. Io non voglio più vedere E… - Helisa_9 : Io lo farei vedere a Tavassi il video dove Martina insinua su di lui, così capisce chi voleva rimorchiare . #gfvip -