Dove vedere la Formula 1 2023 e la Moto GP in diretta tv (e streaming)? Calendario con date e canali (Di martedì 28 febbraio 2023) Ventidue discipline trasmesse, per un totale di 320 gare e più di 1.600 ore di programmazione: la stagione dei Motori di Sky Sport è pronta a prendere il via (il 5 marzo il primo appuntamento con l'apertura della Formula 1 in Bahrain). Dove guardare la Formula 1 e la Moto GP? «I Motori sono il nostro fiore all'occhiello – ha sottolineato Marzio Perrelli, vice presidente esecutivo di Sky Italia, alla presentazione dei programmi -. Abbiamo rinnovato l'accordo per la F1 fino al 2027 e per la MotoGP fino al 2025, ma qualsiasi competizione Motoristica è su Sky». Il bouquet spazia in tutti i campi delle due e delle quattro ruote, attraverso più piattaforme, dai canali satellitari a quello in chiaro di TV8, fino allo ...

