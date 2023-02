“Dormo in macchina”, il singolo inedito di Tony Riggi (Di martedì 28 febbraio 2023) foto di Jolly BaroneMILANO – Da oggi, 28 febbraio, è in radio , brano di denuncia che racconta la storia di un padre, come tanti, separato. “Dormo in macchina” è stato scritto da Tony Riggi, che lo ha anche arrangiato, con Enzo Rossi e Francesco Paolo Calabrese, parla delle condizioni dei padri che si separano e non riescono a vedere i figli che diventano, loro malgrado, strumento di ricatto da quelle donne che hanno deciso di non trovare una soluzione alla fine del rapporto. “Ho deciso di scrivere e cantare questo brano perché ho vissuto direttamente questa tipo di esperienza – racconta Tony Riggi – e in quel periodo ero poliziotto e mi trovavo a dover affrontare, quando ero di pattuglia, delle situazioni di urgenza in casa di chi chiedeva aiuto e mi vedevo come fossi allo specchio ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) foto di Jolly BaroneMILANO – Da oggi, 28 febbraio, è in radio , brano di denuncia che racconta la storia di un padre, come tanti, separato. “in” è stato scritto da, che lo ha anche arrangiato, con Enzo Rossi e Francesco Paolo Calabrese, parla delle condizioni dei padri che si separano e non riescono a vedere i figli che diventano, loro malgrado, strumento di ricatto da quelle donne che hanno deciso di non trovare una soluzione alla fine del rapporto. “Ho deciso di scrivere e cantare questo brano perché ho vissuto direttamente questa tipo di esperienza – racconta– e in quel periodo ero poliziotto e mi trovavo a dover affrontare, quando ero di pattuglia, delle situazioni di urgenza in casa di chi chiedeva aiuto e mi vedevo come fossi allo specchio ...

