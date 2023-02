Doria (Fimp) su meningite, ‘germi circolano, in alcuni sono aggressivi’ (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Purtroppo i vari germi del meningococco circolano e sono albergati, in modo asintomatico, in una popolazione adulta e pediatrica che li tollera. In alcuni soggetti sono aggressivi, o lo diventano per condizioni di abbassamento delle difese immunitarie, come dopo l’influenza. La meningite ha un decorso molto veloce: quando ci sono i sintomi, gli organi sono già compromessi”. Così Mattia Doria, segretario provinciale di Venezia della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), presidente Centro studi veneto per la formazione e ricerca in pediatria territoriale (Cesper), commentando il caso del giovane 17enne vicentino, ricoverato sabato 25 febbraio a Bassano per meningite B, per il quale si ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Purtroppo i vari germi del meningococcoalbergati, in modo asintomatico, in una popolazione adulta e pediatrica che li tollera. Insoggettiaggressivi, o lo diventano per condizioni di abbassamento delle difese immunitarie, come dopo l’influenza. Laha un decorso molto veloce: quando cii sintomi, gli organigià compromessi”. Così Mattia, segretario provinciale di Venezia della Federazione italiana medici pediatri (), presidente Centro studi veneto per la formazione e ricerca in pediatria territoriale (Cesper), commentando il caso del giovane 17enne vicentino, ricoverato sabato 25 febbraio a Bassano perB, per il quale si ...

