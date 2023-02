Dopo Renzi anche Calenda: “Porte aperte ai delusi del Pd” (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – Carlo Calenda segue Matteo Renzi sulla svolta del Pd e si lancia in dichiarazioni “accoglienti” riportata da Agenzia Nova. Calenda come Renzi: “provoca” il Pd Così Calenda parla riguardo l’elezione di Elly Schlein a segretario del Pd, citando le “Porte aperte” ad eventuali transfughi del partito, ma “innanzitutto agli elettori del Pd che non sentono più il partito del Nazareno come casa propria”. Il leader di Azione, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, è sulla stessa linea dell’alleato di Italia viva. Sotto certi aspetti in modo ancora più netto, parlando di “Partito democratico finito, inteso come confluenza di cattolici democratici, riformisti e sinistra”. Da lì l’insistenza: “Porte aperte, noi siamo pronti”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – Carlosegue Matteosulla svolta del Pd e si lancia in dichiarazioni “accoglienti” riportata da Agenzia Nova.come: “provoca” il Pd Cosìparla riguardo l’elezione di Elly Schlein a segretario del Pd, citando le “” ad eventuali transfughi del partito, ma “innanzitutto agli elettori del Pd che non sentono più il partito del Nazareno come casa propria”. Il leader di Azione, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, è sulla stessa linea dell’alleato di Italia viva. Sotto certi aspetti in modo ancora più netto, parlando di “Partito democratico finito, inteso come confluenza di cattolici democratici, riformisti e sinistra”. Da lì l’insistenza: “, noi siamo pronti”, ...

