Dopo le dimissioni, Le Graet lavorerà per la Fifa (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ormai ex presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graet non resterà disoccupato a lungo secondo quanto riporta Le Parisien. Dopo aver rassegnato le sue dimissioni questa mattina in seguito alle accuse di molestie, confermate con degli audit pubblicati negli ultimi mesi. Adesso per Le Graet si apre un nuovo spiraglio dato che potrebbe trovare lavoro alla Fifa più precisamente negli uffici parigini del più grande organo calcistico al mondo. Ad annunciarlo è stato Éric Borghini, vicino a Le Graet e membro del Comex, al termine della riunione di martedì mattina , durante la quale il bretone ha annunciato le proprie dimissioni. Borghini annuncia l’insediamento di Le Graet presso gli uffici parigini dell’organismo calcistico più importante: «Il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ormai ex presidente della Federcalcio francese, Noël Lenon resterà disoccupato a lungo secondo quanto riporta Le Parisien.aver rassegnato le suequesta mattina in seguito alle accuse di molestie, confermate con degli audit pubblicati negli ultimi mesi. Adesso per Lesi apre un nuovo spiraglio dato che potrebbe trovare lavoro allapiù precisamente negli uffici parigini del più grande organo calcistico al mondo. Ad annunciarlo è stato Éric Borghini, vicino a Lee membro del Comex, al termine della riunione di martedì mattina , durante la quale il bretone ha annunciato le proprie. Borghini annuncia l’insediamento di Lepresso gli uffici parigini dell’organismo calcistico più importante: «Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : In tutto l’Occidente dopo il covid un’ondata di dimissioni e rifiuto di rientro al lavoro. È quella rivolta - che l… - ZZiliani : La verità è che a noi servirebbe il coraggio di un personaggio come @Tebasjavier, presidente della #Liga: oggi ha c… - fattoquotidiano : La sottosegretaria di Meloni dà le dimissioni, dopo che venerdì la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e… - napolista : Dopo le dimissioni, #LeGraet lavorerà per la #Fifa «È stato nominato alla Fifa da #GianniInfantino. Dirigerà l’uff… - brunotortorell1 : @RestoFerma Rinata dopo le dimissioni -