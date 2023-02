Donnamaria e Murgia | la verità su cos’è successo nel van | palpatine tra amici?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 febbraio 2023) Quella del Grande Fratello Vip 7 che è andata in onda ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023, è stata una puntata veramente molto dura per Edoardo. Alfonso Signorini aveva annunciato ai concorrenti che sarebbero venute fuori altre cose accadute durante la famosa notte nel van. Edoardo allora ha voluto giocare d’anticipo, che poi anticipo non era. Il vippone è andato da Antonella Fiordelisi a raccontarle che ha toccato il seno a Nicole. Inutile dire che l’influencer è scoppiata a piangere ed è andata su tutte le furie. Ma scopriamo meglio l’accaduto.tocca il seno alla, poi Nicole viene eliminata A quanto pare la toccatina di seno di Edoardo all’attrice è avvenuta per poter testare quanto è stato bravo il chirurgo plastico sulla. Certo è che dalle clip andate in ...