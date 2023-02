Donnalisi, fan si dispera in studio al GF Vip, poi sviene (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) Donnalisi in lite durante la puntata, interviene una fan dallo studio che dichiara di amarli sin dall’inizio del programma, poi è svenuta in studio, secondo il racconto di Giulia Salemi Puntata scoppiettante quella di ieri sera che ha visto protagonisti i Donnalisi. Alfonso Signorini ha infatti mostrato ad Antonella Fiordelisi le immagini che riguardavano il fidanzato Edoardo scambiarsi delle coccole con Nicole Murgia. La reazione è stata immediata e Antonella è scoppiata a piangere e a disperarsi per il suo Edoardo Donnamaria. Intanto in studio Alfonso Signorini ha coinvolto e interpellato i fan della coppia. Una è stata chiamata al centro dello studio e ha parlato con i due vipponi. Ecco le sue parole: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)in lite durante la puntata, interviene una fan dalloche dichiara di amarli sin dall’inizio del programma, poi è svenuta in, secondo il racconto di Giulia Salemi Puntata scoppiettante quella di ieri sera che ha visto protagonisti i. Alfonso Signorini ha infatti mostrato ad Antonella Fiordelisi le immagini che riguardavano il fidanzato Edoardo scambiarsi delle coccole con Nicole Murgia. La reazione è stata immediata e Antonella è scoppiata a piangere e arsi per il suo Edoardo Donnamaria. Intanto inAlfonso Signorini ha coinvolto e interpellato i fan della coppia. Una è stata chiamata al centro delloe ha parlato con i due vipponi. Ecco le sue parole: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sospirigelidi : Tavassi che ieri sera prende per il culo le donnalise in studio facendo intendere fossero delle bimbe. Si sarà stat… - cosmeticwavesz : RT @blakxyio: Le fan donnalisi Appena sono uscite dallo studio questa Murgia grida ai #donnalisi e gli fa a loro tanto Edoardo lo vedo lo s… - reina_valria : Mamma mia quella fan donnalisi in studio #gfvip - 361_magazine : Donnalisi in lite durante la puntata, interviene una fan che dichiara di amarli sin dall'inizio del programma, poi… - alicejuvelove : Segnatevi sta cosa... Ieri sera tavassi e onestini hanno detto a Edo: 'se ti perdona, ti ama!' Quando lei lo perdo… -