Domenica al Museo, il 5 marzo ingressi gratis in Campania: tutti i siti (Di martedì 28 febbraio 2023) Torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. Il 5 marzo torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. È raccomandato l’uso della mascherina. Alcune sedi sono visitabili solo Leggi su 2anews (Di martedì 28 febbraio 2023) Torna laalcon ingresso gratuito: eccoi musei e idellache aderiscono all’iniziativa. Il 5torna l’appuntamento con laal, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. È raccomandato l’uso della mascherina. Alcune sedi sono visitabili solo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComunediBergamo : RT @GAMeCBergamo: Domenica 5 marzo, ore 10:30, ritorna l'appuntamento con Domenica al Museo per una visita guidata gratuito alla mostra 'Sa… - museoatestino : #domenicalmuseo Torna il 5 marzo 2023 l'iniziativa che propone l'entrata libera nei musei e nei luoghi della cultur… - ComunediTrieste : Ricordiamo che fino al 10 aprile al Museo @revoltella è possibile visitare la mostra 'I Macchiaioli - L'avventura d… - larafacco_press : RT @GAMeCBergamo: Domenica 5 marzo, ore 10:30, ritorna l'appuntamento con Domenica al Museo per una visita guidata gratuito alla mostra 'Sa… - GAMeCBergamo : Domenica 5 marzo, ore 10:30, ritorna l'appuntamento con Domenica al Museo per una visita guidata gratuito alla most… -