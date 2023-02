Dl superbonus | Ance | soluzioni rapide sblocco crediti | usare F24

(Di martedì 28 febbraio 2023) "E' indispensabile introdurrecerte e di immediata attuazione per lototale deipregressi". Lo ha affermato il vice presidente dell', Stefano Betti, in una audizione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Superbonus, Brancaccio (Ance) a La7: “Non è vero che ha causato aumento prezzi e che è stato scritto male. Aveva re… - CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: #Superbonus, il sindaco di Comune e Città MetroFI incontra Ance, sindacati, categorie economiche - FlorenceTV_ : #Superbonus, il sindaco di Comune e Città MetroFI incontra Ance, sindacati, categorie economiche… - Qualenergiait : #Superbonus e detrazioni fiscali 2023, tutto quello che c’è da sapere in un documento #Ance - VincenzoMeta : RT @ancenazionale: ?? #Superbonus: decreto blitz #Ance su media e stampa nazionali -

Betti ha ribadito la possibile soluzione di "utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati", proposta già elaborata dalla stessae dall'Abi e ora "resa possibile anche dalle recenti ...... sul decreto legge sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi."Si tratta di circa 19 miliardi di euro , già maturati, che se non pagati - ha sottolineato l'- mettono a rischio 115.000 cantieri ...... immediatamente rendendo operativa la proposta ABI -di dare la possibilità alle banche di ... Nel lungo periodo rendendo possibile la fruizione della detrazione per interventi legati al...

Dl superbonus, Ance: situazione esplosiva, a rischio 32.000 imprese Tiscali Notizie

Roma, 28 feb. (askanews) - 'E' indispensabile introdurre soluzioni certe e di immediata attuazione per lo sblocco totale dei crediti pregressi'.In realtà la crescita del Pil acquisita in questi due anni è stata superiore, intorno all’11,5 per cento. Non basta sommare tra loro i tassi di crescita del 2022 e del 2021, ma occorre considerare il ...