Dl ex Ilva | opposizioni attaccano | 9 fiducie | mortificato Parlamento

(Di martedì 28 febbraio 2023) Leprotestano in aula alla Camera per la richiesta della nona fiducia da parte del governo Meloni in appena cinque mesi di attività legislativa. Per Pd, M5s e Avs infatti le accelerazioni dell'esecutivo anche senza ostruzionismo o scadenze di provvedimenti rischiano di alterare l'equilibrio costituzionale tra potere esecutivo e legislativo.Il primo ad intervenire, subito dopo la richiesta di fiducia da parte del ministro Luca Ciriani, è stato Ubaldo Pagano del Pd: "Siamo alla settima fiducia richiesta, alla nona complessivamente tra Camera e Senato, contrariamente a quanto avvenuto nel recente passato vengono poste su provvedimenti non in scadenza e che non necessiterebbero in alcun modo di procedere alla richiesta di fiducia, l'opposizione non aveva fatto una strategia ostruzionistica, lo fate per perchè volete comprimere il dibattito democratico - attacca ...

... ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera per l'approvazione definitiva del Dl, ... L'annuncio del Governo e' stato contestato dalleche hanno evidenziato la frequenza con ......all'Adnkronos l'astensione al voto sul decretoda parte del Terzo Polo. "Ci siamo astenuti dal voto perché non volevamo essere né enfatici come la maggioranza, né disfattisti come leLo ha detto il senatore del Pd, Francesco Boccia intervenendo in aula sul decreto ex. "L'...abbia la sensibilità di aprire una discussione utile sugli emendamenti presentati dalleche ...

Le misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale «Dobbiamo capire se l’acciaio lo vogliamo o no, se è strategico davvero. Abbiamo la necessità di una politica chiara». Questo il co ...Il provvedimento ora passa alla Camera. Il senatore Pd Boccia: «Non c'è lavoro se non c'è salute» ma per i forzisti il provvedimento coniuga occupazione e benessere ...