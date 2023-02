Djokovic col brivido: batte Machac al tie break del 3° set. Fuori Passaro e Arnaldi (Di martedì 28 febbraio 2023) Novak Djokovic soffre e non poco al rientro dopo il titolo dell'Australian Open. Il numero 1 al mondo da 378 settimane, che ha giocato a Melbourne con una lesione di 3 centimetri e mezzo alla coscia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 febbraio 2023) Novaksoffre e non poco al rientro dopo il titolo dell'Australian Open. Il numero 1 al mondo da 378 settimane, che ha giocato a Melbourne con una lesione di 3 centimetri e mezzo alla coscia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RPwrlifter : @FmMosca Come disse Novak Djokovic ' mi trovo in armonia col mio corpo così com'è , non voglio migliorie o aggiorna… - mittdolcino : @OrtigiaP @valy_s @RicoAlessandro @borghi_claudio @Donzelli @LucioMalan @maryfagi @lucabattanta @madforfree… - 8cycling : E col baby Djokovic abbiamo già la vetta del ranking del 2044 - albertoMCMLXXXI : @GeorgeSpalluto Diciamo che la tensione ha sconfitto Djokovic altrimenti potremmo dire che anche Roberta Vinci ha b… -