Divertente siparietto per il pubblico del GF Vip 7 | “Nuove icone”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha permesso aldi intervenire in studio. Durante l’appuntamento di ieri, c’è stato unche ha coinvolto Alba e Carmela. Esso si è svolto anche dietro le quinte. È stata Giulia Salemi a presentare le due donne e a interrogarle sul loro punto di vista. Dalle parole usate, è emersa una posizione del tutto diversa sulla situazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, ilin studio in fermento per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria La coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha spaccato l’opinione del. Questo era chiaro fin dai primi commenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudiaFucci82 : @Edoenonsolo Ma che doveva fare lei di così importante da volere tutta la panchina? Io avrei fatto i miei esercizi… - sportli26181512 : Mourinho e il siparietto con il traduttore: 'Prendi i soldi e vai a casa' VIDEO: Divertente siparietto in conferenz… - DavidoneRspwn : @marbellapelato Io che provo a convincere tuider a ridarmi il vecchio profilo: 'è stato solo un divertente siparietto' - firenzeviola_it : RICHARDS, Siparietto divertente tra l'ex viola e Lukaku - sportli26181512 : L'ex Fiorentina Richards traduce l'intervista di Lukaku in italiano. E Henry scoppia a ridere VIDEO: Micah Richards… -

Ecco di cosa si tratta La storia Instagram con Lilly L'ultima storia Instagram che Michelle ha postato sul proprio profilo è davvero. La conduttrice inquadra la cagnolina Lilly che stesa ...In una delle ultime storie che ha pubblicato racconta uncon il compagno Alessandro Basciano . L' influencer ha acquistato una serie di elettrodomestici (tostapane, distributore ...Commenta per primoin conferenza stampa fra l'allenatore della Roma , José Mourinho e il traduttore assunto dalla società giallorossa per tradurre le domande e le risposte dall'austriaco all'...

Divertente siparietto alla CBS: Richards prova a tradurre l'intervista di Lukaku in italiano TUTTO mercato WEB

Michelle Hunziker e i suoi cagnolini si divertono spesso a giocare insieme e la conduttrice documenta tutto e poi posta sul proprio profilo Instagram, proprio come è successo per le ...Al Sipario Strappato un marzo per le donne, un mese tutto al femminile. Il 4 marzo alle 21 al teatro di Arenzano c'è "Le belle di notte”.