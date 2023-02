(Di martedì 28 febbraio 2023) Ventisi sono dimessi dagliinterni, in disaccordo con la gestione della dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all'Istituto Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoPonte4 : @ZZiliani Credo che si fosse dimesso prima dell'intervento della procura torinese per dissidi insanabili con AA. No… - suaperfidia : @BinMatteoSalam Una sola precisazione: quando Costanzo ha fondato la Fascino, Maria De Filippi non faceva parte del… - Sebastiano_M64 : RT @_Zeroazero: #Francia????: incredibile scossone interno a pochi mesi dal #Mondiale2023 e poco dopo la vittoria del #TournoideFrance. Le st… - _Zeroazero : #Francia????: incredibile scossone interno a pochi mesi dal #Mondiale2023 e poco dopo la vittoria del… - ShitPutin : @sbonaccini Si però se iniziamo già con i dissidi interni.... -

A seguire, altri 18 docenti,vari incarichi di responsabilità, hanno seguito la stessa strada. La replica della dirigente non si è fatta attendere: "Continuoil mio lavoro senza dar retta a ...S.) ci hanno reso la vita difficile anche per il tramite di contrasti einterni agli stessi'... che potra avvenirele risorse all'uopo destinate, senza dimenticare che questo potra ...Secondo la stampa locale, però, alla base del suo allontanamento ci sarebbero deil'allenatore Petrescu. In attesa di chiarire la vicenda, il giocatore non è più rintracciabile e avrebbe ...

Dissidi con la preside, 20 docenti si dimettono da incarichi - Cronaca Agenzia ANSA

Venti docenti si sono dimessi dagli incarichi interni, in disaccordo con la gestione della dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all'Istituto Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che riunisc ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...