Disinformazione, come funziona l’attacco ibrido di Mosca e Pechino all’Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) “Nel 2022 i principali attori della minaccia ibrida hanno continuato a condurre campagne aggressive in danno dei Paesi occidentali tentando di manipolare a proprio vantaggio gli scambi commerciali, le forniture di beni strategici e l’ambiente informativo dei Paesi bersaglio”. Così si apre la sezione sulle minacce ibride della relazione annuale del Comparto Intelligence, presentata oggi a Palazzo Dante, in cui gli 007 italiani hanno esaminato l’attività di Disinformazione con cui i regimi autocratici tentano di indebolire il nostro Paese. Si tratta di un esercizio più sfuggente di quanto non si creda. Queste campagne sono difficili da identificare e attribuire essendo “condotte su più domini in modo coordinato e sinergico”, nonché amplificate da diversi attori tra media e la rete. Inoltre giocano “sulle vulnerabilità delle democrazie occidentali e sui punti di forza ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) “Nel 2022 i principali attori della minaccia ibrida hanno continuato a condurre campagne aggressive in danno dei Paesi occidentali tentando di manipolare a proprio vantaggio gli scambi commerciali, le forniture di beni strategici e l’ambiente informativo dei Paesi bersaglio”. Così si apre la sezione sulle minacce ibride della relazione annuale del Comparto Intelligence, presentata oggi a Palazzo Dante, in cui gli 007 italiani hanno esaminato l’attività dicon cui i regimi autocratici tentano di indebolire il nostro Paese. Si tratta di un esercizio più sfuggente di quanto non si creda. Queste campagne sono difficili da identificare e attribuire essendo “condotte su più domini in modo coordinato e sinergico”, nonché amplificate da diversi attori tra media e la rete. Inoltre giocano “sulle vulnerabilità delle democrazie occidentali e sui punti di forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Dal basso verso l’alto: come doveva essere e com’è andata. Il nervosismo dei pupazzetti e della gang che si nascon… - GiuseppeConteIT : Sul #Superbonus il Governo e i media da giorni stanno facendo parecchia disinformazione. Questa sera ho cercato di… - _Nico_Piro_ : Il cerchio dei pupazzetti si chiude come da copione??Recitano a fare l’anima lacerata della sinistra per smantellare… - Szobbb : @EnricoFaraboll1 ecco come nasce la disinformazione - zustinexpIicit : RT @fairyliqhx: Ho ufficialmente smesso di seguire Webboh dopo l’articolo che hanno dedicato al drama tra Hailey, Kylie e Selena. Tener con… -