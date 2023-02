Discoteche: gestori, dividere locali per under e over 18 (Di martedì 28 febbraio 2023) "Per superare il limite orario di somministrazione delle bevande alcoliche abbiamo proposto al governo la divisione fra locali solo per minorenni e solo per maggiorenni. Quelli per minori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) "Per superare il limite orario di somministrazione delle bevande alcoliche abbiamo proposto al gno la divisione frasolo per minorenni e solo per maggiorenni. Quelli per minori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnioneSarda : #Sardegna - Discoteche, da #Sassari la proposta dei gestori: «Locali divisi per maggiorenni e minorenni» - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Discoteche: gestori, dividere locali per under e over 18 - Sardegna - Leggi tutto --> - 23ehlisa : @lvogruppo Da mo! Dal 2020 quando subito si allinearono ai lockdown andando contro anche alle sue ex colleghi gestori di discoteche. - quotidianopiem : I gestori delle discoteche vogliono aprire il pomeriggio ai minori di 18 anni senza servire alcol -