Disastro Roma | solito nervosismo di Mourinho | fuori dalla zona Champions Festa Cremonese dopo 27 anni

(Di martedì 28 febbraio 2023) Psicodrammaa Cremona,la bella serata contro il Salisburgo. Una squadra che non riesce proprio a trovare la continuità definitiva, che non si libera mai da quella coltre die instabilità che è causata proprio dal grande condottiero. Prendere o lasciare, è lo Special One, ma quello dello Zini non è certo il primo passo falso di quest’anno e mezzo. E’ uno dei più pesanti, perché vengono persi tre punti per strada contro l’unica squadra a non aver mai vinto in campionato fin qui, ma evidentemente molto, molto indigesta ai giallorossi, se è vero che anche in Coppa Italia avevano prevalso i grigiorossi di Ballardini, uno che sa cosa vuol dire battere lae lo ha imparato sulla panchina della Lazio. Bruttissima serata nell’ultimo di febbraio per i giallorossi, che devono ...

Dybala 5 : Dovrebbe essere il faro della, ma non riesce ad accendersi. Spreca una punizione ghiottissima dal limite dell'area, non da lui. Pellegrini 5 : Non riesce a farsi vedere in nessuna ...

Scivolone inaspettato, bruttissimo. Tradiscono big come Dybala e Pellegrini, incide in negativo il portiere, la difesa senza Smalling naufraga. Si salva solo Spinazzola ...Rui Patricio 4: Non può nulla sul gran gol di Tsadjout, ma compie un errore decisivo atterrando Okereke e concedendo il rigore. Mancini 5,5: Lotta con Okereke ed è una sfida senza vincitori né vinti, ...