Disabilità: Locatelli incontra ambasciatore Novello (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato oggi a Roma l'ambasciatore d'Italia presso il Regno dei Paesi Bassi Giorgio Novello, nominato a febbraio dal Consiglio dei Ministri ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro per le, Alessandra, hato oggi a Roma l'd'Italia presso il Regno dei Paesi Bassi Giorgio, nominato a febbraio dal Consiglio dei Ministri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppiniellopz : RT @anna11824: Ma il ministro della disabilità ( visto che ne abbiamo uno, che paghiamo profumatamente), che dice? Non avrebbe dovuto IMPED… - metaanto : RT @anna11824: Ma il ministro della disabilità ( visto che ne abbiamo uno, che paghiamo profumatamente), che dice? Non avrebbe dovuto IMPED… - graziamorisi : RT @anna11824: Ma il ministro della disabilità ( visto che ne abbiamo uno, che paghiamo profumatamente), che dice? Non avrebbe dovuto IMPED… - AIRAODV : CUDE: SOLO 26 I COMUNI CHE HANNO ADERITO ALLA RIFORMA. Stenta a decollare il progetto nato per favorire la mobilità… - Nicola23453287 : RT @anna11824: Ma il ministro della disabilità ( visto che ne abbiamo uno, che paghiamo profumatamente), che dice? Non avrebbe dovuto IMPED… -

Disabilità: Locatelli incontra ambasciatore Novello Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato oggi a Roma l'Ambasciatore d'Italia presso il Regno dei Paesi Bassi Giorgio Novello, nominato a febbraio dal Consiglio dei Ministri Ambasciatore di ... Il Ministro Alessandra Locatelli il 7 marzo sarà a Novi Ligure Martedì 7 marzo 2023 la Ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, sarà ospite del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona , in visita al Centro diurno socio riabilitativo, in salita Bricchetta a Novi Ligure. Il 7 marzo la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli al centro diurno di Novi Ligure NOVI LIGURE - Il prossimo martedì 7 marzo la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli , sarà ospite del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona, in visita al Centro diurno socio riabilitativo , in salita Bricchetta a Novi Ligure . L'... Il ministro per le, Alessandra, ha incontrato oggi a Roma l'Ambasciatore d'Italia presso il Regno dei Paesi Bassi Giorgio Novello, nominato a febbraio dal Consiglio dei Ministri Ambasciatore di ...Martedì 7 marzo 2023 la Ministra per le, Alessandra, sarà ospite del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona , in visita al Centro diurno socio riabilitativo, in salita Bricchetta a Novi Ligure.NOVI LIGURE - Il prossimo martedì 7 marzo la ministra per le, Alessandra, sarà ospite del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona, in visita al Centro diurno socio riabilitativo , in salita Bricchetta a Novi Ligure . L'... Disabilità: Locatelli incontra ambasciatore Novello - Cronaca Agenzia ANSA