Dipendenti pubblici: in 15 anni perduti 10 punti d'inflazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo Stato, era una tesi sostenuta da Indro Montanelli, è un cattivo pagatore. Forse il peggior datore di lavoro che ci sia. Lo testimonia, oggi, uno studio della Uil: dice che tra mancati rinnovi dei contratti e inflazione galoppante, i salari dei Dipendenti pubblici sono rimasti al palo: dal 2008 ad oggi hanno perso oltre dieci punti rispetto all'andamento del costo della vita L'articolo proviene da Firenze Post.

