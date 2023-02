Diodato | il 24 marzo esce l’album “Così speciale”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Venerdì 24uscirà “”, il nuovo album di(Carosello Records) anticipato dalla title track “”, in uscita su tutte le piattaforme il 3: da quante tracce sarà composto il nuovo album? Il nuovo album “” sarà composto da 10 tracce inedite. Titoli delle canzoni di “” Ci vorrebbe un miracoloOrmai non c’eri che tu Che casino Occhiali da sole Buco nero Ci dobbiamo incontrare Se mi vuoi Lasciati andare Vieni a ridere di me” è disponibile in pre-order e ...

Il 2023 è l'anno del grande ritorno di, che il prossimo 24uscirà con il nuovo album dal titolo 'Così speciale" (Carosello Records), anticipato come ormai da tradizione dalla title track "Così speciale", in uscita su tutte le ...Questa primavera sarà anche la stagione del ritorno di, che il 24pubblicherà il nuovo disco in studio intitolato "Così speciale". A proposito del progetto, il cantautore ha scritto sul suo account Instagram: "Ci ho lavorato con cura e ...Il 2023 e' l'anno del grande ritorno di, che il prossimo 24uscira' con il nuovo album dal titolo 'Cosi' speciale' (Carosello Records), anticipato come ormai da tradizione dalla title track 'Cosi' speciale', in uscita su tutte ...

Diodato annuncia il nuovo album, intitolato "Così speciale", in uscita il 24 marzo, anticipato dal nuovo singolo che sarà fuori il 3 ...