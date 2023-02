Diodato annuncia il nuovo album ‘Così speciale’ | da aprile il tour

Leggi su funweek

(Di martedì 28 febbraio 2023) Si è fatto attendere per tre anni – era, infatti, il 2020 quando usciva ‘Che vita meravigliosa’ con l’indimenticabile Fai Rumore – ma oraè pronto a tornare. Il cantautore ha, infatti,to la pubblicazione del(Carosello Records), anticipato dalla titletrack che arriva in digitale il 3 marzo. Per il disco, invece, l’uscita è in calendario per venerdì 24 marzo.contiene dieci tracce inedite, che l’artista ha voluto introdurre con queste parole in un post sui social. “Ci siamo, è arrivato il momento di dirlo, di scriverlo: eccolo qui il mio!”, esordisce. “Ci ho lavorato con cura e silenzioso amore per tanto tempo, assieme a musicisti straordinari, ...